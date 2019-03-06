Россия закроет свободный проход иностранных кораблей через Севморпуть

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных судов по Северному морскому пути. Согласно им, корабли обяжут уведомлять Москву о своих планах за 45 суток до прохода, а также брать на борт российских лоцманов. Иностранцы должны будут указать название корабля, цель, маршрут, а также сроки плавания, основные параметры судна, пишут «Известия».

Цель правил — сохранение контроля над экологией и торговым судоходством, передает RT.

Ранее в эфире НСН экспертыобъяснили причины активизации притязаний Соединенных Штатов на Арктику и их обеспокоенности действиями России.