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Россия закроет свободный проход иностранных кораблей через Севморпуть

6 Марта 2019 в 13:29
Россия закроет свободный проход иностранных кораблей через Севморпуть

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных судов по Северному морскому пути. Согласно им, корабли обяжут уведомлять Москву о своих планах за 45 суток до прохода, а также брать на борт российских лоцманов. Иностранцы должны будут указать название корабля, цель, маршрут, а также сроки плавания, основные параметры судна, пишут «Известия».

Цель правил — сохранение контроля над экологией и торговым судоходством, передает RT.

Ранее в эфире НСН экспертыобъяснили причины активизации притязаний Соединенных Штатов на Арктику и их обеспокоенности действиями России.

 

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