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Россия вывела на орбиту Земли три военных спутника

30 Ноября 2018 в 08:54
Россия вывела на орбиту Земли три военных спутника

С архангельского космодрома Плесецк были успешно выведены на орбиту три спутника военного назначения, сообщили «РИА Новостям» в Минобороны.

Как отмечает «Свободная пресса», спутники в космос доставила легкая ракета-носитель «Рокот» с помощью разгонного блока «Бриз-КМ».

Три космических аппарата будут работать в интересах российского оборонного ведомства, передает RT.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что проблему решит только глобальная реорганизация системы работы «Роскосмоса».


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