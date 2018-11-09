Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

Россия выразила протест Австрии в связи с нагнетанием шпиономании

9 Ноября 2018 в 18:43
Россия выразила протест Австрии в связи с нагнетанием шпиономании

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило протест Вене в связи с утверждениями властей этой страны о подозрении в разведывательной деятельности в пользу Москвы бывшего полковника австрийской армии. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что эти заявления привели к осложнению российско-австрийских отношений. Об этом сообщили в МИД РФ после визита на Смоленскую площадь посла Австрии Йоханнеса Айгнера.

Как подчёркивает МИД, обвинение в шпионаже основано на подозрениях без каких-либо доказательств. Москва также выразила недоумение, почему австрийская сторона не обсуждает свои подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегла к сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений.

Как стало ранее сегодня известно, в Австрии задержан отставной полковник армии страны по подозрению в сборе информации для России. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что задержанный работал на Москву с начала 90-ых годов, сославшись при этом не на официальную информацию, а на публикации в прессе. Глава правительства также потребовал объяснений от России.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на фоне шпионского скандала решила отменить ближайший визит в Россию, который был намечен на 2-3 декабря.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.