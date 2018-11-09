Россия выразила протест Австрии в связи с нагнетанием шпиономании

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило протест Вене в связи с утверждениями властей этой страны о подозрении в разведывательной деятельности в пользу Москвы бывшего полковника австрийской армии. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что эти заявления привели к осложнению российско-австрийских отношений. Об этом сообщили в МИД РФ после визита на Смоленскую площадь посла Австрии Йоханнеса Айгнера.

Как подчёркивает МИД, обвинение в шпионаже основано на подозрениях без каких-либо доказательств. Москва также выразила недоумение, почему австрийская сторона не обсуждает свои подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегла к сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений.

Как стало ранее сегодня известно, в Австрии задержан отставной полковник армии страны по подозрению в сборе информации для России. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что задержанный работал на Москву с начала 90-ых годов, сославшись при этом не на официальную информацию, а на публикации в прессе. Глава правительства также потребовал объяснений от России.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на фоне шпионского скандала решила отменить ближайший визит в Россию, который был намечен на 2-3 декабря.