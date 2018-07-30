Россия выиграла спор в ВТО с Киевом по вагонам

Спор с Украиной в ВТО по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам разрешился в пользу России. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

Иск был подан Украиной осенью 2015 года, пишет RT. В нём шла речь об ограничении импорта украинских вагонов и стрелочных переводов, которые были введены, по мнению Киева, необоснованно.

В результате ограничений были затронуты интересы Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов, а также предприятия «Азовзагальмаш» и харьковского завода ФЭД, отмечает «Газета.ру».

Добавим, что это уже второй иск против Киева, который выиграла Россия за последнее время.