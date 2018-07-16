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Россия выдворит африканцев, пытавшихся нелегально попасть в Европу во время ЧМ‐2018

16 Июля 2018 в 13:17
Россия выдворит африканцев, пытавшихся нелегально попасть в Европу во время ЧМ‐2018

Россия депортируют иностранцев, которые намеревались нелегально проникнуть во время чемпионата мира по футболу через российскую границу в Европу. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Александр Горовой, передает «Интерфакс».

По словам первого замминистра, речь идет в основном о гражданах стран Африки, а также Ирака и Ирана.

Ранее сообщалось, что погранслужба Ленинградской области задержала при попытке незаконного пересечения границы России 24 иностранными гражданами, сообщает телеканал «360». У большинства из них были при себе паспорта болельщиков ЧМ-2018.

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