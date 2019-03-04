Россия возглавила рейтинг любителей кошек

Россия заняла первую строчку рейтинга стран по доле населения, у которых есть кошачий домашний питомец, сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.

Эксперты исследовательского центра Dalia выяснили, что в 2017 году 59% россиян имели как минимум одного представителя семейства кошачьих у себя дома. Одним котом или одной кошкой могли похвастаться 41% из опрошенных россиян, двумя – 10%, а три или более питомцев ждали дома 8% респондентов из России.

На втором месте рейтинга оказалась Украина, с 49% владельцев котов. Тройку лидеров замкнули Соединенные Штаты Америки. Там 43% опрошенного населения имели как минимум одного кота или одну кошку. Отметим, что в опросе приняли участие представители 52 стран.

Share of people owning a cat, 2017.



Russia: 59%

US: 43%

Argentina: 41%

Malaysia: 40%

France: 39%

Australia: 35%

UK: 32%

Germany: 26%

Turkey: 19%

India: 18%

Saudi Arabia: 18%

China: 16%

Japan: 16%

South Korea: 9%



(Dalia Research) — The Spectator Index (@spectatorindex) March 3, 2019