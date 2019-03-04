Россия возглавила рейтинг любителей кошек

Россия заняла первую строчку рейтинга стран по доле населения, у которых есть кошачий домашний питомец, сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.
Эксперты исследовательского центра Dalia выяснили, что в 2017 году 59% россиян имели как минимум одного представителя семейства кошачьих у себя дома. Одним котом или одной кошкой могли похвастаться 41% из опрошенных россиян, двумя – 10%, а три или более питомцев ждали дома 8% респондентов из России.
На втором месте рейтинга оказалась Украина, с 49% владельцев котов. Тройку лидеров замкнули Соединенные Штаты Америки. Там 43% опрошенного населения имели как минимум одного кота или одну кошку. Отметим, что в опросе приняли участие представители 52 стран.
Share of people owning a cat, 2017.— The Spectator Index (@spectatorindex) March 3, 2019
Russia: 59%
US: 43%
Argentina: 41%
Malaysia: 40%
France: 39%
Australia: 35%
UK: 32%
Germany: 26%
Turkey: 19%
India: 18%
Saudi Arabia: 18%
China: 16%
Japan: 16%
South Korea: 9%
(Dalia Research)
Ранее врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН опроверг связь между шизофрений и любовью к кошкам.