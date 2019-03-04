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Россия возглавила рейтинг любителей кошек

4 Марта 2019 в 06:40
Россия возглавила рейтинг любителей кошек

Россия заняла первую строчку рейтинга стран по доле населения, у которых есть кошачий домашний питомец, сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.

Эксперты исследовательского центра Dalia выяснили, что в 2017 году 59% россиян имели как минимум одного представителя семейства кошачьих у себя дома. Одним котом или одной кошкой могли похвастаться 41% из опрошенных россиян, двумя – 10%, а три или более питомцев ждали дома 8% респондентов из России.

На втором месте рейтинга оказалась Украина, с 49% владельцев котов. Тройку лидеров замкнули Соединенные Штаты Америки. Там 43% опрошенного населения имели как минимум одного кота или одну кошку. Отметим, что в опросе приняли участие представители 52 стран.



Ранее врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН опроверг связь между шизофрений и любовью к кошкам.

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