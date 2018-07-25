Россия возбудила уголовное дело против экс-министра обороны Украины

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Они прозвучали во время прямой трансляции онлайн-конференции телекомпании «Студия 1+1» 16 июля 2014 года. Гриценко призывал большую аудиторию осуществлять теракты на территории России.В частности, он призывал взрывать принадлежащие России железнодорожные мосты.

Издание «Свободная пресса» обращает внимание на тот факт, что новое обвинение было выдвинуто в ходе расследования аналогичного случая, имевшего место 2 июля 2017 года в эфире телеканала «112 Украина», когда Гриценко призывал осуществлять теракты на территории Москвы и Таганрога.В этом случае Гриценко считал необходимым устанавливать взрывчатку на автомобилях с российскими номерами.

Как отметили в СК РФ, эпизоды по делу Анатолия Гриценко соединены в одно производство. Экс-министру обороны Украины заочно предъявлено обвинение.