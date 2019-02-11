Россия войдет в топ-10 мировых экономик к 2050 году

Россия станет восьмой крупнейшей мировой экономикой к 2050 году. Это следует из рейтинга, опубликованного проектом The Spectator Index, сообщает НСН.

Крупнейшей экономикой мира к 2050 году станет Китай, прогнозируют экспеты. На втором месте окажется Индия, а на третьем – Соединенные Штаты. Пятерку лидеров замкнут Индонезия и Бразилия.

На шестом и седьмом месте рейтинга крупнейших мировых экономик 2050 года разместились Мексика и Япония. В десятку также вошли Нигерия и Германия.

Рейтинг составлен на основе данных по ВВП и паритету покупательной способности от международной консалтинговой компании Pwc.

Отметим, что согласно рейтингу от Всемирного банка на 2017 год, по размеру ВВП российская экономика занимает 12-ое место. Такую же строчку экономика РФ занимает в рейтингах ВВП стран мира от Международного валютного фонда и ООН.