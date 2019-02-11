Понедельник
11 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

Россия войдет в топ-10 мировых экономик к 2050 году

11 Февраля 2019 в 06:19
Россия войдет в топ-10 мировых экономик к 2050 году

Россия станет восьмой крупнейшей мировой экономикой к 2050 году. Это следует из рейтинга, опубликованного проектом The Spectator Index, сообщает НСН.

Крупнейшей экономикой мира к 2050 году станет Китай, прогнозируют экспеты. На втором месте окажется Индия, а на третьем – Соединенные Штаты. Пятерку лидеров замкнут Индонезия и Бразилия.

На шестом и седьмом месте рейтинга крупнейших мировых экономик 2050 года разместились Мексика и Япония. В десятку также вошли Нигерия и Германия.

Рейтинг составлен на основе данных по ВВП и паритету покупательной способности от международной консалтинговой компании Pwc.

Отметим, что согласно рейтингу от Всемирного банка на 2017 год, по размеру ВВП российская экономика занимает 12-ое место. Такую же строчку экономика РФ занимает в рейтингах ВВП стран мира от Международного валютного фонда и ООН.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.