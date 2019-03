Россия вошла в топ-5 стран по приросту миллиардеров

В течение следующих десяти лет в России появится 63 долларовых миллиардера, выяснили аналитики AfrAsia Bank Global. Согласно их исследованию, Россия станет четвертой в мире страной по количеству новых миллиардеров, сообщает НСН.

На первом месте оказался Китай. Там ожидается прибавление 448 людей с состоянием как минимум в 1 миллиард долларов. В Индии, занявшей вторую строчку рейтинга, появится еще 238 миллиардеров. Тройку лидеров замыкают Соединенные Штаты Америки с прогнозами о 147 новых миллиардерах. После России на четвертом месте идет Австралия — 25 новых миллиардеров в ближайшие девять лет.

Стоит отметить, что в настоящее время Россия не входит даже в топ-20 стран по количеству долларовых миллиардеров. Тройка лидеров по этому показателю: Китай (249), США (737) и Индия (119).

Estimated number of new billionaires over next ten years.



China: 448

India: 238

US: 147

Russia: 63

Australia: 25

Hong Kong: 22

Canada: 13

South Korea: 13

Switzerland: 12

Japan: 11



(AfrAsia Bank Global)