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Россия вошла в топ-5 стран по приросту миллиардеров

1 Марта 2019 в 06:28
Россия вошла в топ-5 стран по приросту миллиардеров

В течение следующих десяти лет в России появится 63 долларовых миллиардера, выяснили аналитики AfrAsia Bank Global. Согласно их исследованию, Россия станет четвертой в мире страной по количеству новых миллиардеров, сообщает НСН.

На первом месте оказался Китай. Там ожидается прибавление 448 людей с состоянием как минимум в 1 миллиард долларов. В Индии, занявшей вторую строчку рейтинга, появится еще 238 миллиардеров. Тройку лидеров замыкают Соединенные Штаты Америки с прогнозами о 147 новых миллиардерах. После России на четвертом месте идет Австралия — 25 новых миллиардеров в ближайшие девять лет.

Стоит отметить, что в настоящее время Россия не входит даже в топ-20 стран по количеству долларовых миллиардеров. Тройка лидеров по этому показателю: Китай (249), США (737) и Индия (119). 


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