Россия вошла в список быстро стареющих наций. Ученые из США, Испании и Норвегии провели исследование среди жителей 195 стран и выяснили, граждане какого государства стареют быстрее остальных.

В процессе изучения учитывалась не сама продолжительность жизни, болезни, которые свойственны людям пожилого возраста. В том числе ученые обращали внимание на болезни сердечно-сосудистой системы, онкологию, болезни Паркинсона, Альцгеймера, а также ухудшении слуха, глаукоме и катаракте. Всего в этот список включили 92 заболевания.

В России возраст старения отмечен на уровне 59 лет. Такой результат обеспечил россиянам заняли 160 позицию в списке государств по скорости старения. Страна находится на одном уровне с Казахстаном и Болгарией.