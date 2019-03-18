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Россия вновь сократила вложения в гособлигации США

18 Марта 2019 в 12:32
Россия вновь сократила вложения в гособлигации США

В январе 2019 года Россия вложила в государственные облигации США 13,18 млрд долларов, что на 36 млн долларов меньше в сравнении с декабрем 2018 года. Об этом пишет «Газета.ру».

По данным американского минфина, 6,322 млрд долларов Россия инвестировала в долгосрочные облигации, а 6,858 млрд — в краткосрочные, передают argumenti.ru.

Россия снижала уровень вложений в американский госдолг на протяжении всего 2018 года. Крупнейшим держателем американского госдолга остается Китай – сумма его инвестиций составляет 1,127 триллиона долларов. Далее следуют Япония и Бразилия.  

Ранее сообщалось, что госдолг США вырос до рекордных размеров, он оценивается в 22 трлн долларов. Научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал НСН, почему при президенте Дональде Трампе так стремительно растет госдолг страны. 

 

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