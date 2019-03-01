Россия ведёт собственное расследование «дела Скрипалей»

«Идет наше собственное следствие. И об этом не надо забывать. Если кому-то где-то кажется, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Думаю, эта ситуация и эта история будет доведены до своего логического завершения. Слишком сильны были обвинения, слишком драматичными были последствия, чтобы это все не заметить и перевернуть страницу, — цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову kp.ru.

Также дипломат обратила внимание, что каждый новый виток «дела Скрипалей» с вбросами приходился на очередные затруднения с «Брекситом».

Напомним, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они были найдены без сознания. Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса «Новичок». Лондон обвинил в покушении Москву, а позже власти нашли и подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Британии, эти мужчины работают на ГРУ. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.