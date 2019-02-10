Россия в Сирии зафиксировала два нарушения перемирия за сутки

В рамках работы комиссии по перемирию в Сирии Россия дважды за 24 часа зафиксировала нарушения режима прекращения огня. Данные об том опубликованы в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо - один, Латакия - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Хама – семь, Латакия – шесть, Идлиб – один», - сообщает ведомство.

За прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий было подписано, отмечают в Минобороне. Режим перемирия по-прежнему поддерживают 234 вооруженных формирования, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенкорассказал в беседе с НСН высказался о захвате террористами утерянной Сирии.