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Россия установила новый рекорд прилёта на МКС

4 Апреля 2019 в 19:34
Россия установила новый рекорд прилёта на МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» успешно пристыковался к Международной космической станции. Он добрался до МКС по сверхкороткой схеме – менее чем за три с половиной часа после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур.

Корабль совершил всего 2 витка вокруг Земли, и это стало новым рекордом в истории МКС, сообщили в российском Центре управления полетами. Как правило, отечественные космические корабли добираются до станции за 34 витка, на что уходит двое суток, или за четыре витка в течение шести часов.

«Прогресс» доставил на станцию около двух тонн различных грузов, в частности топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты. Кроме того, грузовик привёз систему динамического освещения, которую установят на модуле «Рассвет» российского сегмента МКС. Эта система будет имитировать световой день по образцу 15 мая в средней полосе России.

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