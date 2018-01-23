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Россия улучшила позиции в рейтинге стран мира

23 Января 2018 в 10:29
Россия улучшила позиции в рейтинге стран мира

Россия поднялась на одну позицию вверх в рейтинге лучших стран мира. Теперь она занимает 26 место, сообщает US News & World Report. Всего в список попали 80 стран.

На первом месте рейтинга оказалась Швейцария. Вторая строчка списка досталась Канаде. За ней расположилась Германия, Великобритания. Топ-5 замкнула Япония, сообщает «ФедералПресс».

Стоит отметить, что в рейтинге ухудшились позиции США. Если в прошлом году Соединённые Штаты занимали 7 место, то в этом году они стали 8-ми, сообщает «Газета.ру».

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