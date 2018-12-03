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«Россия – страна возможностей» в 2019 году запустит более десятка проектов

3 Декабря 2018 в 15:44
«Россия – страна возможностей» в 2019 году запустит более десятка проектов

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» собирается запустить как минимум 12 новых проектов в следующем году. Как пишет ТАСС, такие цифры озвучил заместитель генерального директора организации Владислав Даванков.

Он подчеркнул, что речь идёт о проектах в сфере спорта и здорового образа жизни, а также творчества. В настоящий момент платформа организации объединяет 15 проектов, среди них — конкурс управленцев «Лидеры России» и студенческая олимпиада «Я профессионал».

Отмечается, что сейчас в проектах принимает участие полтора миллиона человек.

Напомним, в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Одноимённая автономная некоммерческая организация создана в мае 2018-го для развития этой платформы.

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