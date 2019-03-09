Россия создает новые авиадвигатели в рамках импортозамещения

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Новые турбовальные двигатели (ТВД) ВК-800 находятся в России на этапе завершения испытаний. Они заменят дорогостоящие импортные аналоги. Разработку ВК-800 ведут на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) и в «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург), сообщает RT со ссылкой на информацию ведущего конструктора проекта силовой установки Виталия Логинова.

Производство отечественной разработки дешевле, она экономичнее и мощнее зарубежных двигателей. Например, взлетная мощность ВК-800 составляет 900 лошадиных сил вместо 850 лошадиных сил у чешского H80. При этом в производстве российского двигателя были использованы материалы с нулевым сопротивлением.

По словам Логинова, самолет с новым ВК-800 планируется сертифицировать уже в 2020 году, а в 2019-ом он пройдет стендовые испытания.

«Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ (Центрального института авиационного моторостроения). В этом году планируем использовать стендовую базу ЦИАМ и НИЦ ЦИАМ для проведения сертификационных испытаний. Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров», — заявил ведущий конструктор проекта.

Новыми двигателями оснастят легкие самолеты и вертолеты грузоподъемностью 1–1,5 т: вертолёты Ка-226, Ка-126 (Ка-128), «Ансат», Ми-54. Помимо чешских, российские моторы заменят силовые установки Rolls-Royce (Великобритания) и Safran Helicopter Engines (Франция).

По мнению экспертов, появление отечественного двигателя позволит уменьшить зависимость отечественного авиапарка от зарубежных комплектующих и станет стимулом для развития отрасли в целом.

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