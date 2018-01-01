Россия с 1 января осталась без Резервного фонда

С 1 января 2018 года Резервный фонд РФ прекратил свое существование. Он объединился с Фондом национального благосостояния.

Резервный фонд был создан в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда РФ. Образованный в результате ФНБ стал частью механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, другая его часть была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты. Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета.

Резервный фонд предполагалось полностью использовать в 2017 году. Объем средств ФНБ на текущий момент составляет порядка 3, 7 трлн рублей, пишет РИА Новости.