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Россия продала сотню Як-130

27 Марта 2019 в 10:18
Россия продала сотню Як-130

Россия поставит за рубеж не мене ста учебно-боевых самолётов Як-130. Об подписании крупного контракта сообщил представитель «Рособоронэкспорта» на авиакосмической и военно-морской выставке LIMA-2019, которая проходит в Малайзии на острове Лангкави.

Как отмечает  «Свободная пресса», по словам представителя российской государственной компании, Як-130 имеет большой спрос у зарубежных стран - покупателей. На сегодня за границей уже эксплуатируются 160 таких машин, уточняет RT.

Як-130 разработан ОКБ имени Яковлева при участии компании Aermacchi из Италии. Эта машина заменяет в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочный самолёт Л-39 чешского производства.

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