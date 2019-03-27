Россия продала сотню Як-130

Россия поставит за рубеж не мене ста учебно-боевых самолётов Як-130. Об подписании крупного контракта сообщил представитель «Рособоронэкспорта» на авиакосмической и военно-морской выставке LIMA-2019, которая проходит в Малайзии на острове Лангкави.

Как отмечает «Свободная пресса» , по словам представителя российской государственной компании, Як-130 имеет большой спрос у зарубежных стран - покупателей. На сегодня за границей уже эксплуатируются 160 таких машин, уточняет RT .

Як-130 разработан ОКБ имени Яковлева при участии компании Aermacchi из Италии. Эта машина заменяет в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочный самолёт Л-39 чешского производства.