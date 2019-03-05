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Россия призвала раскрыть итоги следствия по делу Скрипалей

5 Марта 2019 в 00:00
Россия призвала раскрыть итоги следствия по делу Скрипалей

Посольство России призвало власти Великобритании обнародовать предварительные официальные итоги следствия по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Там отметили, что в британских СМИ публикуются взаимоисключающие версии случившегося со ссылкой на неназванные источники, что вводит общественность в заблуждение, передает RT.

Напомним, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они были найдены без сознания. Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса «Новичок». Лондон обвинил в покушении Москву, а позже власти нашли и подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Британии, эти мужчины работают на ГРУ. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.

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