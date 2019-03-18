Россия поставит Египту десятки Су-35

Египет закупил у России десятки тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Контракт на поставку военной авиации подписан на сумму в 2 млрд долларов, пишет «Коммерсант».

Сделка загрузит авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре «на несколько лет вперед», отмечает RT.

Сейчас Москва поставляет Египту истребители МиГ-29М/М2. На вооружении страны есть также «устаревшие» советские истребители МиГ-21 и китайские J-7, пишет «Газета.ру».

В декабре 2017 года Индия закупила 10 истребителей Су-35, после чего США ввели санкции в отношении Дели. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире НСН заявил, что для США сближение Индии с Россией можно считать внешнеполитическим провалом.