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Россия попросила Италию снять обвинения в коррупции с экс-посла в Колумбии

6 Декабря 2018 в 07:43
Россия попросила Италию снять обвинения в коррупции с экс-посла в Колумбии

Россия обратилась к Италии с просьбой отказаться от обвинений в адрес бывшего российского посла в Колумбии, который оказался замешанным в расследовании коррупции в Нигерии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные документы, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Эднан Тофик оглы Агаев служил полномочным послом РФ в Колумбии с 1994 по 1999 год. Ему предъявлено обвинение в международной коррупции по делу о покупке месторождения нефти в Нигерии компаниями Eni и Shell в 2011 году. По версии следствия в Милане, для получения лицензии на исследование местности обвиняемые заплатили взятки на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Экс-посол Агаев и другие фигуранты дела отрицают свою вину.

Как стало известно из судебных материалов, 8 октября министр иностранных дел Сергей Лавров попросил итальянские органы быть «рассудительными». Из его письма также следует, что Россия уверена в невиновности Агаева.

В итальянском МИД не стали комментировать обращение российских коллег. В судебном заседании в Милане в среду, 5 декабря прокурор назвал просьбу Лаврова «по крайней мере удивительной».

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