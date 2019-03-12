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Россия попала в список стран с самым чистым воздухом

12 Марта 2019 в 14:30
Россия попала в список стран с самым чистым воздухом

Россия оказалась в топ-20 рейтинга стран с самым чистым воздухом. Список был составлен Greenpeace и компанией-разработчиком компьютерных программ AirVisual.

Первое место среди 73 стран мира, которые вошли в рейтинг, заняла Испания, пишет РИА ФАН. Также в пятерку лидеров по чистоте воздуха вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия. В первую десятку вошли государства Северной Европы. Россия же оказалась во второй десятке, заняв место в рейтинге между Швейцарией и Люксембургом.

Эксперты оценивали чистоту воздуха по нескольким ключевым критериям. В том числе, важную роль играли количество микрочастиц пыли в среднем в воздухе города или страны.

Оказалось, что самая неблагоприятная обстановка в Индии, Пакистане и Бангладеш. В этих странах содержание пыли в воздухе превышает показатели стран-лидеров в десять и более раз.

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