Россия попала в список стран с самым чистым воздухом

Россия оказалась в топ-20 рейтинга стран с самым чистым воздухом. Список был составлен Greenpeace и компанией-разработчиком компьютерных программ AirVisual.

Первое место среди 73 стран мира, которые вошли в рейтинг, заняла Испания, пишет РИА ФАН. Также в пятерку лидеров по чистоте воздуха вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия. В первую десятку вошли государства Северной Европы. Россия же оказалась во второй десятке, заняв место в рейтинге между Швейцарией и Люксембургом.

Эксперты оценивали чистоту воздуха по нескольким ключевым критериям. В том числе, важную роль играли количество микрочастиц пыли в среднем в воздухе города или страны.

Оказалось, что самая неблагоприятная обстановка в Индии, Пакистане и Бангладеш. В этих странах содержание пыли в воздухе превышает показатели стран-лидеров в десять и более раз.