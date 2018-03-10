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Россия подпишет соглашение с ЦЕРН в 2018 году

10 Марта 2018 в 22:41
Россия подпишет соглашение с ЦЕРН в 2018 году

Россия в 2018 году подпишет новый договор с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) об участии во втором этапе строительства большого адронного коллайдера. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

«В новом соглашении предполагается оговорить участие ЦЕРН в строительстве научных установок в России класса мегасайнс», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пресс-службе ЦЕРН отметили, что сотрудничество с Москвой продолжается, несмотря на то, что Россия отозвала заявку на членство в организации.

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