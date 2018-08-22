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Россия отреагировала на новые американские санкции

22 Августа 2018 в 07:13
Россия отреагировала на новые американские санкции

Москва будет заменять недоступные американские компоненты отечественными. Также планируется импортировать их из стран Юго-Восточной Азии, рынок которых для России открыт. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает «Российская газета».

Как подчеркнул глава ведомства, новые американские санкции затронут некоторые высокотехнологичные отрасли, однако этот эффект не будет критичным, сообщает RT.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал бредом, полномасштабной экономической агрессией новые американские антироссийские санкции, которые вступают в силу сегодня, 22 августа. Сенатор считает, с точки зрения базовых принципов права они - «чудовищны и уже давно стали своего рода формой самооправдания для США и Запада в целом: кто первый обвинил, тот и прав».

Напомним, санкции против России в связи с делом Скрипалей. Ограничения предусматривают прекращение поставок вооружений и финансирования закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запреты на экспорт товаров и технологий, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности США».

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