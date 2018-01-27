Россия отмечает годовщину полного снятия блокады Ленинграда

Памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны, пройдут сегодня в Северной столице.

В частности, утром состоится возложение цветов к памятной доске на Невском проспекте, 14. В 11.00 на Пискаревском мемориальном кладбище начнется торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов. Также церемонии возложения венков и цветов будут проходить на Серафимовском, Смоленском и Богословском кладбищах, Невском воинском кладбище «Журавли», у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, у Триумфальной Арки Победы на площади Воинской славы в Красном Селе, на мемориале Красная Слобода.

В память о блокадных днях с 10.00 до 13.00 и с 19.00 до 22.00 будут зажжены факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова.

Около памятного знака Ольге Берггольц на Итальянской улице состоится молодежная патриотическая акция «Муза блокады».

В честь знаменательной даты в 21.00 будет дан праздничный артиллерийский салют с четырех точек: пляжа Петропавловской крепости, парка Победы, парка 300-летия Санкт-Петербурга и Пискаревского парка.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни», по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.