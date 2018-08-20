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Россия отказалась от собственных вертолетоносцев

20 Августа 2018 в 10:58
Россия отказалась от собственных вертолетоносцев

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в интервью «Интерфаксу» об отказе России от строительства собственных вертолетоносцев. В то же время министр сообщил, что проходит обсуждение вопросов, связанных со строительством авианосца для военно-морского флота РФ.

Несмотря на то, что Россия не будет строить вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова», во флоте страны будут присутствовать корабли, способные нести вертолеты, цитирует Мантурова Газета.ру.

Ранее стало известно, что после модернизации авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» сможет принимать истребители МиГ-29К/КУБ, передает RT.

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