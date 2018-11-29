Россия отказалась от «Шипов»

Российским водителям разрешили не устанавливать на свои машины знак «Шипы». Соответствующее постановление подписано главой правительства Дмитрием Медведевым, сообщает RT.

В документе говорится, что это обозначение утратило свою актуальность из-за того, что динамические характеристики движения автомобиля в значительной степени определяются другими факторами, отмечает Ura.ru.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН пообещал разобраться, кто заработал в свое время на знаке «Шипы».