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Россия отказалась от «Шипов»

29 Ноября 2018 в 14:52
Россия отказалась от «Шипов»

Российским водителям разрешили не устанавливать на свои машины знак «Шипы». Соответствующее постановление подписано главой правительства Дмитрием Медведевым, сообщает RT.

В документе говорится, что это обозначение утратило свою актуальность из-за того, что динамические характеристики движения автомобиля в значительной степени определяются другими факторами, отмечает Ura.ru.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН пообещал разобраться, кто заработал в свое время на знаке «Шипы».

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