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Россия оставляет за собой право ответить на новые американские санкции

26 Января 2018 в 22:51
Россия оставляет за собой право ответить на новые американские санкции
Россия оставляет за собой право дать ответ на введенные США в пятницу дополнительные санкции. Об этом заявили в МИД РФ.

«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», - отметили во внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

Санкции в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины — ограничительные политические и экономические меры, введённые в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а также ответные действия России.

Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало руководство США, под давлением которого, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. 

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