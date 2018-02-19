Россия осталась на 20-м месте в медальном зачёте на ОИ-2018

Сборная атлетов из России на ОИ-2018 в Пхёнчхане остаётся на 20-м месте в медальном зачете. В десятый день Олимпиады отечественные спортсмены не добавили медалей к общему числу наград.

Сейчас в активе сборной 11 медалей — три серебряных и восемь бронзовых. Отмечается, что сейчас лидирующее место в медальном зачёте занимает сборная Норвегии с 28 медалями, на второй строчке — Германия с 20 наградами и замыкает тройку Канада с 17 медалями.

Напомним, ранее стало известно, что женская сборная из России по хоккею проиграла в полуфинале канадкам со счётом 0:5.