Понедельник
11 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

Россия оказалась в лидерах по экспорту оружия

11 Марта 2019 в 09:07
Россия оказалась в лидерах по экспорту оружия

Соединённые Штаты Америки, Российская Федерация и Франция удерживают лидирующие позиции по экспорту вооружений в мире. Такие данные приведены в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Как отмечают «Известия», Россия удерживает второе место после США, далее идут Франция, Германия и Китайская Народная Республика. Эти пять государств занимают три четверти рынка экспорта вооружений по статистике за последние четыре года.

Из доклада следует, что за это период экспорт американского оружия вырос на 29%, а российского – наоборот сократился на 17%, уточняет Ura.ru. Аналитики объясняют это сокращением импортных контрактов со стороны Индии и Венесуэлы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.