Россия оказалась в лидерах по экспорту оружия

Соединённые Штаты Америки, Российская Федерация и Франция удерживают лидирующие позиции по экспорту вооружений в мире. Такие данные приведены в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Как отмечают «Известия» , Россия удерживает второе место после США, далее идут Франция, Германия и Китайская Народная Республика. Эти пять государств занимают три четверти рынка экспорта вооружений по статистике за последние четыре года.

Из доклада следует, что за это период экспорт американского оружия вырос на 29%, а российского – наоборот сократился на 17%, уточняет Ura.ru . Аналитики объясняют это сокращением импортных контрактов со стороны Индии и Венесуэлы.