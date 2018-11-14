Россия обжаловала в Лондоне решение по госдолгу Украины

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение Апелляционного суда Англии, в соответствие с которым должно было быть проведено судебное разбирательство по одному из аргументов в деле о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов. Об этом объявила пресс-служба министерства финансов Российской Федерации.

Предполагается, что апелляции будет рассмотрена не ранее июня 2019 года, передает Ura.ru . Речь идёт об утверждении Киева о том, что Украина выпустила еврооблигация якобы под давлением Москвы. Остальные три аргумента украинской стороны были отклонены. Минфин настаивает, что и четвертый довод также необходимо исключить проведения судебного процесса, отмечает RT .

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были ы и размещены на бирже в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. В конце 2015 года Киев отказался платить по счетам.

Ранее в эфире НСН председатель Русского экономического общества имени Шарапова, доктор экономических наук Валентин Катасонов заявил, что возможное ограничение Лондоном обслуживания российских евробондов может оказаться полезным для Москвы.

