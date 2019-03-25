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Россия не направит наблюдателей на Украину в рамках ОБСЕ

25 Марта 2019 в 12:51
Россия не направит наблюдателей на Украину в рамках ОБСЕ

Российская Федерация не будет направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины. Это вынужденное решение принято с целью не подвергать их угрозе преследования. С таким заявлением выступил департамент информации и печати министерства иностранных дел РФ.

Таким образом на Смоленской площади прокомментировали отказ в аккредитации 24 россиянам в составе европейской миссии, о чём ранее уведомило Бюро по демократическим институтам и правам человека. Поводом для такого отказа стали новые поправки в законодательство, которые Верховная рада в спешном порядке приняла в феврале.

Как заявили в МИД РФ, всё это свидетельствует о том, что Киеву явно есть что скрывать – как от собственных граждан, так и от международного сообщества, отмечают «Известия»

28 февраля на Украине был принят закон о запрете российским представителям наблюдать за голосованием. 20 марта ЦИК Украины отклонил заявку БДИПЧ ОБСЕ о регистрации наблюдателей от России на выборы президента страны, которые должны пройти 31 марта.

Вместе с тем, как подчёркивает RT, в российском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Москва всё равно будет внимательно отслеживать президентскую кампанию на Украине, несмотря на отказ допустить российских наблюдателей.

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