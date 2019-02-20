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«Россия не может взломать лист бумаги». Выборы в США могут пройти по старинке

20 Февраля 2019 в 07:38
«Россия не может взломать лист бумаги». Выборы в США могут пройти по старинке

Сенатор-демократ Камала Харрис призвала американские штаты серьезно подойти к вопросу безопасности в грядущих выборах президента страны и среди необходимых для этого мер назвала возможное использование бумажных бюллетеней для голосования с целью обезопасить выборы от иностранных кибератак, в том числе со стороны России. Об этом сообщает НСН со ссылкой на The Hill. 

«Несмотря на все то, что нам дали технологии, хорошего и плохого, лучшим способом провести безопасные выборы оказались бумажные бюллетени. Как я говоря, полусерьезно, “Россия не может взломать листок бумаги”», — сказала сенатор.

Отметим, что это уже не первый призыв в США отказаться от новейших технологий и вернуться к бумажным носителям. В марте 2018 года американские сенаторы призвали к использованию бумажных бюллетеней на промежуточных выборах США в ноябре того же года. Сенаторы рекомендовали штатам закупить машины для голосования, которые принимают и обрабатывают информацию с бумажных бюллетеней.

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