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Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX

13 Марта 2019 в 12:03
Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Россия не собирается закрывать воздушное пространство для самолетов линейки Boeing 737 MAX над своей территорией после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Ранее несколько стран, а также авиакомпаний решили временно приостановить использование Boeing 737 MAX.

При этом некоторые государства закрыли свое воздушное пространство для полетов этих типов самолётов. Среди них - Великобритания, Австралия, Оман, Вьетнам и Индия.

Как передает RT, Главное управление гражданской авиации Индии также приняло решение ужесточить правила в отношении пилотов Boeing 737 MAX 8. В то же время, США и Канада не вводят никаких ограничений для этих самолетов.

В результате авиакатастрофы лайнера Ethiopian Airlines при вылете из Аддис-Абебы 10 марта погибли 157 человек, в том числе, трое граждан РФ. Как отмечает Ura.ru, российские правозащитники призвали Следственный комитет принять участие в расследовании этой трагедии. Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил такое обращению главе СК РФ Александру Бастрыкину.

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