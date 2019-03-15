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Россия не будет проводить МАКС в 2019 году

15 Марта 2019 в 15:20
Россия не будет проводить МАКС в 2019 году

Россия не будет проводить традиционный Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2019 году. В перечне международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться в стране в 2019 году, место МАКС занял Международный военно-морской салон "МВМС-2019", который состоится в июле в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Международный авиационно-космический салон МАКС-2017, который проходил в подмосковном Жуковском, завершился подписанием контрактов на 400 миллиардов рублей. Общий деловой потенциал авиакосмического салона превысил тогда 600 миллиардов, уточняет Ura.ru.

Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших международных мероприятий области авиастроения. Его главная цель — демонстрация российских высоких технологий и возможность заключения договоров российских предприятий с зарубежными партнерами.

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