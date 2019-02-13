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Россия направит наблюдателей на Украину по линии ОБСЕ

13 Февраля 2019 в 17:18
Россия направит наблюдателей на Украину по линии ОБСЕ

Российская Федерация намерена воспользоваться своим правом и принять участие в наблюдении за президентскими выборами на Украине. Об этом заявил МИД РФ, после того, как получил соответствующий запрос Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на отправку наблюдателей на Украину.

Как уточнили на Смоленской площади, речь идёт о так называемой краткосрочной миссии БДИПЧ. В Москве рассчитывают, что российским наблюдателям гарантируют все необходимые условия для выполнения функций.

Ранее ЦИК Украины не удовлетворил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России. Краткосрочная миссия выполняет мониторинг непосредственно в день голосования.

7 февраля Верховная рада Украины проголосовала за закон, которым вводится запрет гражданам РФ и представителям Москвы с иным гражданством выполнять функции официальных наблюдателей на президентских, парламентских и местных выборах.

Между тем, как сообщает  РИА ФАН, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, при каких условиях Россия может признать итоги президентских выборов на Украине.


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