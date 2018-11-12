Россия начала освобождаться от долларовой зависимости

Российской экономике за пять лет удалось сократить роль доллара. Об этом сообщило The Wall Street Journal. При этом издание отмечает, что полностью отказаться от доллара стране будет очень тяжело.

Со ссылкой на ЦБ, газета сообщает, что в России доля доходов от экспорта в долларах снизилась с 80% в 2013 году до 68% во втором квартале 2018 года. Отмечается также, что доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках уменьшилась в сентябре 2018 года до 26% с пикового показателя на уровне 37% в 2016 году, передает RT.

Уменьшить зависимость от доллара России удалось также благодаря быстрому наращиванию торговли с Китаем, которая осуществляется в рублях и юанях, а также торговле нефтью с Ираном и Турцией, отмечает Ura.ru.

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