Россия может убедить Турцию не превращать Святую Софию в мечеть

Убедив президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не превращать собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, Россия даст хорошую пощечину константинопольскому патриарху Варфоломею, заявил РИА ФАН редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов.

О том, что статус собора Святой Софии (Айя-Софии) может быть изменен с музея на мечеть, Эрдоган заявил 18 марта. Он предположил, что статус изменится уже после ближайших муниципальных выборов, намеченных в Турции на 31 марта. Также турецкий лидер отверг возможность возвращению Стамбулу названия Константинополь.

Константинопольский патриарх Варфоломей никак не прокомментировал это заявление.

Степанов полагает, что Россия должна приложить все усилия, чтобы Святая София не стала мечетью, поскольку это станет вызовом всему христианскому миру и послужит нарастанию межконфессиональных конфликтов.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН объяснил, почему заявление Эрдогана не стоит воспринимать всерьез.

«Я думаю, это заявление типа тех, что у нас регулярно бывают, что «пора Ленина из мавзолея выносить». Поднимается волна всяких возмущений, дискуссий и так далее. Через какое-то время снова нужно народ на что-то отвлечь, опять про Ленина говорят. Мне кажется, здесь то же самое», - сказал клирик.

Собор Святой Софии — бывший патриарший православный собор, построенный в VI веке. После захвата Константинополя османами в XV веке, собор стал мечетью. В 1930 году ее закрыли на реконструкцию, в 1935-м Святая София получила статус музея.