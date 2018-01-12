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Россия может передать Киеву военную оставшуюся в Крыму военную технику

12 Января 2018 в 09:55
Россия может передать Киеву военную оставшуюся в Крыму военную технику

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму. Об этом он рассказал 11 января во время встречи с руководителями СМИ. Как уточнил глава России, сейчас на полуострове находится около десятка таких кораблей и боевых самолётов, однако все они находятся в «плачевном состоянии», сообщает «Свободная Пресса».

В то же время Владимир Путин отметил, что Россия может пригласить украинских специалистов, чтобы утилизировать старые боеприпасы, которые также остались в Крыму, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, 11 января Владимир Путин провёл встречу с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

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