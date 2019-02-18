Россия лишится бюджетных автомобилей

Почти все производители автомобилей повысили стоимость на свою продукцию после повышения с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Цена в зависимости от марки и модели повысилась от 8 до 650 тыс. рублей, пишут «Известия».

В частности, автомобили Hyundai подорожали на 8–65 тыс. рублей, Porsche — на 186–648 тыс. рублей, сообщает РЕН ТВ.

Подорожали и российские машины. Например, Lada Vesta Sport на старте продаж обойдется в 1 009 900 рублей. Таким образом, многие автомобили, которые ранее считались бюджетными, перешагнут «психологическую отметку» в 1 млн рублей, отмечает Ura.ru.