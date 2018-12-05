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Россия лишила Азербайджан «Бала»

5 Декабря 2018 в 15:58
Россия лишила Азербайджан «Бала»

Министерство обороны Российской Федерации решило не поставлять Азербайджану ракетный комплекс «Бал-Э». В Москве выразили опасение, что подобная поставка, договоренность о которой ранее была достигнута, может угрожать Каспийской флотилии в собственных территориальных водах.

В итоге, как отмечает «Русская планета», до окончательного подписания контракта дело так и не дошло. «Бал-Э» может наводиться на наземные цели, поэтому в России побоялись , что комплекс может быть применён в нагорно-карабахском конфликте, пишет «Коммерсантъ». Это связано с тем, что последние годы головка самонаведения ракеты типа Х-35, которая применяется в «Бал», модернизировалась для поражения не только морских, но и наземных целей, отмечает Ura.ru.

«Бал-Э» - экспортный вариант ракетного комплекса «Бал» для контроля территориальных вод и защиты баз, он был принят на вооружение российской армии в 2008 году.

Ранее политолог Сергей Марков в эфире НСН заявил, что России нужно подтолкнуть Армению к переговорам с Азербайджаном.


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