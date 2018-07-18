Россия хочет допросить Майкла Макфола по делу Браудера

В Генпрокуратуре готовы направить запрос о допросе экс-посла США в России Майкла Макфола по делу Hermitage Capital Уильяма Браудера, передает RT.

Помимо этого, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, российская сторона хотела бы допросить сотрудников американских спецслужб, а также ряд американских чиновников и предпринимателей, пишут «Новые Известия».

Напомним, в ходе пресс-конференции в Хельсинки после переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин заявил о возможности сотрудничества следственных органов двух стран по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы США и делу инициатора «списка Магнитского» Билла Браудера.