Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия «категорически» выступает против смены режима в Венесуэле.

Дипломат выразил надежду, что «в Венесуэлу не будут направлены иностранные войска из какой-либо страны», передает «Синьхуа».

Небензя выступил с подобными комментариями на встрече с прессой в рамках мероприятия в память о Виталии Чуркине, который скончался 20 февраля 2017 года

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность Мадуро.