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Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу

1 Ноября 2018 в 07:23
Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу

В ноябре пройдет встреча между Россией, Ираном и Индией, на которой представители стран обсудят запуск международного транспортного коридора «Север-Юг». Он должен стать более короткой и дешёвой альтернативой Суэцкому каналу, пишет Ura.ru.

Известно, что новый транспортный канал протяженностью составит 7,2 тысячи километров. Его запуск позволит сократить стоимость и время перевозки на 30-40%. Ежегодный объем грузоперевозок составит 20-30 миллионов тонн. Так, например, срок транспортировки грузов их Мумбаи в Москву сократится на 20 дней.

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Ирана Хасан Рухани планируют обсудить проект транспортного коридора «Север – Юг» во время трёхстороннего саммита, который пройдёт в Тегеране в среду, 1 ноября. Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил НСН, что транспортный коридор «Север – Юг» изменит геополитическую картину мира.
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