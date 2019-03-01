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Россия и США договорились о взаимном снижении стоимости виз

1 Марта 2019 в 19:31
Россия и США договорились о взаимном снижении стоимости виз

Москва и Вашингтон договорились о взаимном снижении стоимости виз. Как пишет «Интерфакс», с 4 марта общая стоимость туристической и бизнес-визы в США для граждан России будет возвращена к 160 долларам. Таким образом, упраздняется сбор в 143 доллара, введённый 1 января этого года. Также стало известно о договорённости России и США о выдаче преимущественно трехлетних многократных виз. 

Между тем, в МИД России назвали этот шаг хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества. Дипломаты рассчитывают, что он будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами двух стран.

Как напоминает ФедералПресс, в минувшем году американское посольство выдало в России на 100 тысяч виз меньше, чем в прошлом. 

Напомним, ранее стало известно, что Россия упростит визовый режим с Индонезией.  Проект соглашения уже одобрен кабмином. Как сообщили в Ассоциации туроператоров,  теперь жители нашей страны смогут получить многократную визу на срок до полугода. Сейчас для граждан России, въезжающих в Индонезию с туристическими целями на срок до 30 дней, действует безвизовый режим.

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