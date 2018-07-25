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Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США

25 Июля 2018 в 07:43
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США

«Ахиллесовой пятой» Соединенных Штатов являются государственные облигации. К такому выводу пришли, по сведениям Business Insider, Россия и Китай.

Экономисты утверждают, что именно Китай является одним из крупнейших держателей госдолга США. И в случае, если Пекин решит отказываться от этих ценных бумаг, американская экономика понесет существенные потери.

Как пишет Газета.ру, Москва, в свою очередь, будучи держателем облигаций на $96 млрд, за апрель и май 2018 года избавилась от большей их части, оставив облигации на сумму менее $15 млрд.

Для того, чтобы так поступить, по мнению аналитиков, причин было множество, и главная среди них - санкции.

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