Россия и Китай будут вместе исследовать Луну и другие планеты

Москва и Пекин будут сотрудничать в исследованиях Луны и дальнего космоса. Соответствующее соглашение было подписано в субботу, 3 марта, Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией (КНКА).

В документе в частности идет речь о российском проекте по запуску орбитального космического аппарата «Луна-Ресурс-1» в 2022 году и китайской миссии по посадке в область южного полюса Луны, которая запланирована на 2023 год.

Кроме того, будет создан совместный Центр данных по лунным проектам и дальнему космосу. При необходимости для работы центра будут привлекаться научные корпорации обеих стран, пишет RT.