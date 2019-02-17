Россия представит в Абу-Даби уничтожающую бункеры ракету

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На международной выставке вооружений IDEX 2019 в Абу-Даби Россия представит бетонобойную ракету С-13-Т. Новое оружие обладает способностью уничтожать цели в особо прочных укрытиях, например, подземных бункерах. С таким заявлением выступил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Также впервые на территории ОАЭ будут представлены несколько видов авиационных ракет и взрывателей. Можно отметить неуправляемую авиационную ракету С-13-Т, которая экспонировалась на форуме «Армия-2018», но сейчас впервые будет показана за пределами России», — отметил Лепин.

Гендиректор «Техмаша» заявил, что ракета нацелена на поражение взлётно-посадочных полос, самолётов в железобетонных укрытиях и других объектов.

Презентация состоится в рамках оружейного салона, который пройжет с 17 по 21 февраля.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН предположил, что размещение ракет США в странах Азии и Европы может произойти уже через несколько лет.