Россия готовит собственный проект резолюции СБ ООН по Венесуэле

Россия готова представить в Совбезе ООН собственный проект резолюции по Венесуэле. Информацию об этом получило РИА «Новости» от источника в дипломатических кругах.

«Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по поддержке Венесуэлы», - цитирует агентство слова собеседника.

Аналогичный документ подготовили США, как ранее сообщали СМИ.

Венесуэльский президент Николас Мадуро поблагодарил России, Китаю и Турции за позицию по ситуации в Венесуэле в беседе с RT.

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценилзаявления СМИ о том, Кремль усомнился в устойчивости режима Мадуро